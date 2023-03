Bollette gas: verranno riemesse con modalità in fase di definizione. Mandato per un'indagine interna all'AASS

La Segreteria di Stato al Lavoro ha dato mandato all’Aaas di procedere con l’immediato storno di tutte le ultime fatture del gas relative ai consumi di dicembre e gennaio e con la successiva riemissione delle stesse con una modalità, ancora in fase di definizione, che sarà comunicata nelle prossime ore dalla stessa Azienda. Confermata quindi la decisione preannunciata nella giornata di ieri.

La Segreteria al Lavoro fa inoltre sapere che con un decreto delegato verrà introdotta la possibilità di rateizzare i pagamenti senza alcuna indennità di mora. In vista della ratifica del decreto, la Segreteria di Stato per il Lavoro ha anche chiesto ad AASS di predisporre le modalità tecniche necessarie per applicare scontistiche alle famiglie a basso reddito e a chi ha dimostrato un consumo ‘responsabile’ dall’avvio della crisi energetica.

L'Azienda Servizi dovrà presentare alla Segreteria un piano per procedere alla sostituzione di tutti i contatori con tecnologia per la telelettura, mentre al Dirigente della Funzione Pubblica è stato dato mandato per un'indagine interna che accerti le cause che hanno originato il 'caos bollette”.

Il comunicato integrale della Segreteria al Lavoro