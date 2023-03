Bollette, RF annuncia interpellanza su gas di marzo

Repubblica Futura presenterà nei prossimi giorni un’interpellanza. Il partito di opposizione in una nota stampa spiega che dopo l'annuncio da parte del Segretario Lonfernini dello sconto sul gas, nelle case dei sammarinesi a marzo sono arrivati importi elevati ma con letture presunte e fatture a doppia cifra anche per chi non lo aveva nemmeno acceso. Repubblica Futura si chiede che fine abbiano fatto le letture effettive, definisce l’AASS, “una nave ormai senza controllo”, ed annuncia l'interpellanza per sapere se il governo trovi giusto che i cittadini anticipino milioni di euro all’AASS senza avere il riscontro reale di quanto consumato nei mesi invernali. “In una legislatura ancora alla ricerca di una nuova Commissione d’Inchiesta sulla cricca, - conclude- sarebbe invece il caso di aprire una Commissione d’Inchiesta sull’AASS, sulla sua gestione e sulla gestione delle bollette. Sicuramente un atto coraggioso e di trasparenza rispetto ai milioni di euro pubblici bruciati dall’Azienda”.