Bonaccini al Csir " chiederò un incontro formale con il governo italiano sui frontalieri"

Il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, a Rimini per una tappa del tour elettorale, ha incontrato questa mattina in Provincia una rappresentanza dei sindacati sammarinesi. Lo CSIR, (che proprio ieri ha rinnovato il direttivo) davanti al Presidente ha rinnovato l'obiettivo di parificare i diritti degli oltre seimila lavoratori frontalieri occupati a San Marino, parificazione fino ad oggi non pienamente raggiunta a causa del vincolo della residenza. Il Presidente Bonaccini ha preso l'impegno di chiedere un incontro formale con il governo italiano, affinché si confronti con i referenti. Serve infatti un riconoscimento del cosiddetto lavoratore frontaliero; senza una qualifica riconosciuta ogni Regione si limita a prendere iniziative legislative che non possono dare risposte complete.