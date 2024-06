ELELZIONI Bonaccini: "San Marino ed Emilia Romagna mai cosi vicini" Per l'onorevole Andrea Gnassi fondamentale l'impegno affinché l'Accordo di associazione diventi realmente opportunità.

Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini in corsa per le europee, a Dogana, insieme al Psd. In corsa per il Partito Democratico – capolista nel nord-est - alle europee, è stato accolto con un grande applauso. Sinergia politica e vicinanza nei valori e negli obiettivi tra Pd e Psd, relazione tra due territori, che già si sostanzia di collaborazioni concrete- e che il cammino verso Bruxelles avvicina ulteriormente. Proprio la prospettiva dell'Accordo con l'UE al centro dell'incontro, occasione per tracciare, in prospettiva, un bilancio.

"Con San Marino ho lavorato benissimo" ha detto. Nel rapporto di reciproca collaborazione tra San Marino ed Emilia Romagna l'auspicio, su scala europea, di una identità rafforzata e valorizzata dallo stesso scambio. Per l'onorevole Andrea Gnassi fondamentale l'impegno affinché l'Accordo di associazione diventi realmente opportunità.

Nel video l'intervista a Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia Romagna, ad Andrea Gnassi membro Camera dei Deputati, Gerardo Giovagnoli, Segretario Psd.

