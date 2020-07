VISITA UFFICIALE Bonaccini sul Titano, incontro con una delegazione di governo

Questa mattina l'arrivo in Repubblica – per una visita ufficiale - del Presidente della Regione Emilia-Romagna, accompagnato dagli assessori al Bilancio, all'Ambiente e allo Sviluppo Economico. Prima tappa a Palazzo Begni, dove Stefano Bonaccini, insieme all'Ambasciatore d'Italia Guido Cerboni, si è intrattenuto a colloquio con il Segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari. Un'occasione per uno scambio di idee su tematiche di interesse comune. A Bonaccini è stata poi conferita l'Onorificienza del grado di Cavaliere Grand'Ufficiale dell'Ordine Equestre di Sant'Agata. A seguire un incontro al quale ha preso parte una nutrita delegazione del Congresso di Stato: oltre al Segretario Beccari, infatti, erano presenti i colleghi Ciavatta, Lonfernini, Righi e Pedini Amati. Ultimo atto della visita a Palazzo Pubblico, con un incontro privato con i Capitani Reggenti, seguito da uno scambio di omaggi.

Nel video l'intervista al presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini

