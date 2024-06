CANDIDATO ALLE EUROPEE Bonaccini sul Titano, PSD: “Vicini nei valori e nelle relazioni, nella prospettiva europea” Martedì 4 giugno il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini in corsa per le europee sarà in Piazza WTC a Dogana alle 13. Insieme al PSD

Il PSD accoglie e sostiene Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia-Romagna in corsa per il Partito Democratico – capolista nel nord-est - alle europee. Una presenza a San Marino simbolica e di rilevanza su più livelli – dice Ilaria Bacciocchi – segno di “sinergia politica, di vicinanza nei valori e negli obiettivi dei due partiti, nella relazione tra due territori che già si sostanzia di collaborazioni concrete, in un legame che la prospettiva dell'Accordo con l'UE consolida, aprendo insieme a nuove opportunità su più dimensioni, da quella economica, a quella sociale e culturale.

Nell'ultima settimana di campagna elettorale, Matteo Rossi richiama lo slogan del PSD e ricorda l'impegno del partito per uscire da un modello sbagliato: “Fondamentale la legislatura 2012-2016 che ci vedeva al Governo – dice - nella svolta della normalizzazione dei rapporti con l'Italia e all'avvio di una fase di relazione, in testa con l'Emilia-Romagna. San Marino non più un tabù, ma una opportunità”. Centrale la prospettiva europea: “Chiaramente le opportunità di crescita e di sviluppo nascono dall'integrazione Europea, nei rapporti in primis col territorio, con la Regione. Opportunità di crescita, di integrazione a livello di sanità e d'istruzione; molto importante sarà anche il livello di come le nostre realtà possono interagire a livello di sviluppo, per quel che riguarda una marea di nuove professioni che nascono dall'implementazione delle nuove tecnologie, l'intelligenza artificiale, per la quale si stanno facendo passi da gigante. E la Repubblica di San Marino con il suoi status di Stato indipendente, ma comunque associato, quindi in un mercato unico, può essere di enorme vantaggio. Sia per l'Emilia Romagna, sia per l'Europa e, ovviamente, anche per noi”.

PSD da sempre in prima linea per l'integrazione europea e l'Accordo – dice il Segretario All'Istruzione e Cultura, Andrea Belluzzi - è il passo decisivo nel riconoscimento di una nuova linea politica e di posizionamento a livello internazionale: “Significa pari dignità con gli altri Paesi. costruita con azioni solide. Con l'Accordo di Associazione – aggiunge - abbiamo detto in modo chiaro dove vogliamo stare”. Guarda alla visita di Bonaccini e al sostegno reciproco alle rispettive campagne elettorali come momento apicale dell'attività politica e dell'interazione con l'Emilia-Romagna, verso l'Europa. E ricorda alcuni risultati - dal ruolo dell'Università di San Marino nella Motor Valley, alle prospettive che l'accordo con il Ministero dell'Istruzione aprirà fra i territori, nell'ambito degli Istituti Tecnologici Superiori.

Nel video, l'intervista a Matteo Rossi, PSD

