Bonus bebè da 1.000 euro, scontro sui decreti

Via libera all’unanimità in Consiglio Grande e Generale - 43 voti su 43 - per la ratifica di un decreto del 15 gennaio che adegua San Marino all’allineamento italiano delle accise, su benzina e gasolio. Nel dibattito il Segretario alle Finanze Marco Gatti ha anche chiarito che, dopo la decisione di mercoledì scorso del Governo italiano di ridurre di 25 centesimi il prezzo dei carburanti – di fronte all'impennata del greggio a causa della Guerra in Iran - anche l’esecutivo sammarinese è intervenuto ieri, con un ulteriore decreto che consente di mantenere comunque uno spread vantaggioso sul Titano, grazie alla ricarica Smac.

Molto più contrastati, dalle opposizioni, invece, gli altri due decreti ratificati. Quello sulle modifiche alle emissioni di titoli del debito pubblico è passato con 28 voti favorevoli e 7 contrari. L’opposizione ha criticato sia il metodo sia il merito delle modifiche. Tra i punti più contestati, la riduzione dei passaggi consiliari per l’emissione del debito. Scontro anche sul decreto inerente le schede di valutazione dei dirigenti dell’Iss, che è stato ratificato con 29 sì, 9 no e un’astensione. Per le opposizioni è un sistema troppo discrezionale, mentre la maggioranza ha difeso l'impianto normativo, sostenendo che la valutazione esiste già da diversi anni e ora è meglio specificata la misurabilità degli obiettivi e delle performance.

Nella seduta serale di ieri, intanto, è partito l’iter in prima lettura della legge sulla famiglia. Il Segretario di Stato Stefano Canti ha richiamato l’attenzione sulla crisi demografica del Paese, illustrando le principali misure: raddoppio del congedo di paternità a 20 giorni retribuiti al 100%, rafforzamento del congedo parentale, bonus bebè da 1.000 euro, assegni familiari più alti e indicizzati e sostegni per donne non occupate e nuclei monogenitoriali. Tra le novità anche l’introduzione del caregiver familiare, con riconoscimenti economici e previdenziali. Per la maggioranza si tratta di un passo concreto nel rafforzamento del welfare, mentre le opposizioni parlano di interventi “spot” e poco incisivi.

Il Consiglio concluderà la sessione di marzo lunedì prossimo, con una convocazione pomeridiana dedicata alla votazione dei dieci ordini del giorno, giacenti dalle sedute precedenti.













