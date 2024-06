IL FUTURO È NOSTRO Borgo Maggiore: i candidati hanno risposto ai giovani sui programmi elettorali

Borgo Maggiore: i candidati hanno risposto ai giovani sui programmi elettorali.

Ci sono i candidati di tutte le forze politiche, alla sala Joe Cassar di Borgo Maggiore, nell'iniziativa voluta da Azione Cattolica e Scout di San Marino. Pronti a rispondere su quanto faranno per i giovani, le 8 liste in competizione elettorale. Un giro di opinioni, a iniziare dalla scarsa affezione delle nuove generazioni per la politica, e come si può invertire il trend; ma nel corso della serata vengono toccati un po' tutti i temi che afferiscono alla sfera della generazione zeta. L'Ex International è pieno, segno dell'interesse e attenzione. Ecco che chiedono cosa i partiti intendono mettere in atto sul fronte economia green, le iniziative che possano offrire lavoro in territorio, senza dimenticare i valori istituzionali, la storia della repubblica, il rispetto per le istituzioni: con il potenziamento dell'educazione civica a scuola.

Altro argomento sentito, quello degli studi e dell'Ateneo. In sala ci sono molti universitari e ogni giorno si devono scontrare con trasporti inefficienti; pochi luoghi di aggregazione; problema affitti. Gli 8 candidati, che spaziano dal più giovane in lizza a uno dei veterani, spiegano la loro visione del Paese, offrono consigli, invitano alla partecipazione. Con un punto fermo: andare a votare domenica, perchè dal titolo della serata "Il futuro è nostro".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: