ELEZIONI EMILIA ROMAGNA Borgonzoni, tour romagnolo nelle aziende. Con San Marino tavolo di confronto al più presto

Tour romagnolo della candidata del centro destra alla Presidenza dell'Emilia Romagna, Lucia Borgonzoni, che ha visitato le aziende Emiliano Romagnole per riaffermare le priorità della lista civica che porta il suo nome. Con San Marino "proporrò un tavolo di confronto, per la vicenda frontalieri e per la questione targhe".

Nel video l'intervista a Lucia Borgonzoni



