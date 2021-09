FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE Borja Gracia, Fmi: "Bene la resilienza di San Marino durante la pandemia. Punto di forza il settore industriale. Ora le riforme"

A conclusione della missione annuale a San Marino del Fondo Monetario Internazionale il capodelegazione Borja Gracia ha tenuto in mattinata una conferenza stampa a Palazzo Begni insieme ai Segretari di Stato alle Finanze Marco Gatti, agli Esteri Luca Beccari e alla Presidente di Banca Centrale Catia Tomasetti.

Borca Gracia ha espresso un giudizio positivo sulla resilienza di San Marino durante la pandemia e sulle misure intraprese dal Governo che hanno evitato la chiusura delle aziende e consentito una veloce ed efficace campagna vaccinale, prima di altri paesi.

Il capodelegazione Fmi individua nel settore industriale uno dei maggiori punti di forza del paese ed esorta alla messa in campo delle riforme delle entrate, delle pensioni e del mercato del lavoro per rafforzare il bilancio pubblico anche alla luce del rinnovo del bond internazionale nel 2024. Per Borja Gracia è inoltre necessario completare anche il pacchetto di riforme del settore bancario.

SCARICA IL REPORT PRELIMINARE

File allegati 614dd0aede8db208742050.pdf

