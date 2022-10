Bosnia-Erzegovina al voto. Michele Muratori (Osce PA): "La stabilità è la priorità di tutta la comunità internazionale"

Circa mille gli osservatori provenienti da tutto il mondo per garantire la regolarità delle elezioni in Bosnia-Erzegovina. Alla missione di Monitoraggio elettorale partecipa anche il Consigliere Michele Muratori, in Serbia come delegato OSCE PA. "La stabilità - spiega - è la priorità di tutta la comunità internazionale".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: