RIPARTE LA CACCIA Braccata al cinghiale, Ciacci: "Recepiremo l'Istanza d'Arengo" Convocato martedì 9 l'Osservatorio della Fauna selvatica e dei relativi habitat

Dall'alba le doppiette sammarinesi sono tornate a fare fuoco contro la selvaggina migratoria; dal 21 settembre si potrà sparare anche alla selvaggina stanziale ed utilizzare i cani. La chiusura della stagione venatoria è prevista a febbraio 2026. Dal 25 ottobre al 24 gennaio, nelle giornate di mercoledì e sabato è consentita – si legge - la caccia in forma collettiva al cinghiale, mentre dal 15 marzo al 15 agosto quella di selezione. Va però precisato che l'apertura della nuova stagione venatoria segue quanto previsto dal Decreto Delegato emanato dal governo il 14 luglio, quattro giorni prima, cioè, dell'approvazione dell'Istanza d'Arengo che chiedeva di vietare la braccata.

“Recepiremo l'Istanza” torna ad assicurare il Segretario al Territorio Matteo Ciacci, tant'è che il 9 del mese è stato convocato l'Osservatorio della Fauna selvatica e dei relativi habitat, che ha tra i suoi compiti proprio quello di coordinare le politiche in materia venatoria. Tornando al Decreto, sono elencate, nel dettaglio, le specie cacciabili e in via sperimentale è chiusa la caccia alla starna. Previsto anche un numero massimo di capi che si possono abbattere per ogni giornata. Una delle novità riguarda, poi, la realizzazione e l’occupazione dell’appostamento temporaneo: "L’installazione - spiega Ciacci - non potrà avvenire prima delle 12 ore antecedenti l’orario di inizio caccia mentre la sua occupazione entro la mezzora successiva all’orario di inizio dell’attività venatoria". Anche in questa stagione il cacciatore è tenuto a segnare quotidianamente il numero di capi prelevati per ogni singola specie. Il Decreto dovrà essere ratificato dal Consiglio Grande e Generale entro metà ottobre.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: