PONTI TRA GENERAZIONI Bruxelles: i GDC al congresso YEPP. Sara Marinelli eletta Financial Auditor L'importanza di dare voce ai giovani "non soltanto a San Marino ma anche in Europa in contesti sempre di più multilaterali"

La presenza dei GDC al Congresso YEPP dei Giovani del Partito Popolare Europeo, una costante. YEPP che rinnova i propri vertici: l'europarlamentare austriaca Sophia Kircher eletta Presidente, raccogliendo il testimone della portoghese Lídia Pereira alla guida per tre intensi mandati. “Passaggio in continuità, - rilevano i GDC - ma anche un nuovo slancio verso un’Europa più giusta, più giovane, più determinata”. San Marino si ritaglia il proprio spazio con Sara Marinelli. "Felicissima di essere stata eletta - dice la Segretaria Internazionale GDC - con grande consenso nel giovanile del Partito Popolare Europeo con il 97% dei voti come Financial Auditor. Il mio compito è quello di sviluppare e controllare le finanze all'interno di questa organizzazione giovanile, super importante in quanto abbiamo l'opportunità di portare argomenti e mozioni al Partito Popolare Europeo e al Parlamento Europeo per rendere migliore l'Europa e di conseguenza anche San Marino".

Sara Marinelli, Segretaria Internazionale GDC Occasioni di scambio che travalicano la mera “ritualità delle assise internazionali”, per creare ponti tra generazioni, guardare oltre e sviluppare visioni per il futuro dell'Europa nel solco delle sfide globali; contro ogni utopia o logica di immobilismo. "Testimonia - osserva Marco Mularoni, Presidente GDC - quanto i giovani democratico cristiani portano avanti i rapporti internazionali, quanto crediamo che sia fondamentale la voce dei giovani non soltanto a San Marino ma anche in Europa in contesti sempre di più multilaterali e siamo qua con tantissime delegazioni di tantissimi paesi".

Nel video le interviste a Sara Marinelli, Segretaria Internazionale GDC e Marco Mularoni, Presidente GDC.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: