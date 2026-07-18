PDCS

Bruxelles, Lorenzo Bugli nominato Coordinatore dei Giovani dell'IDC

L'Internazionale Democratica Centrista riunisce dal 1961 i gruppi politici mondiali di ispirazione cristiano-democratica

Centoquindici partiti da 83 Paesi del mondo, riuniti per promuovere a livello globale i valori liberali e di centro. Si è riunita a Bruxelles, nella sede del Parlamento Europeo, l'Assemblea Generale dell'Internazionale Democratica Centrista, l'organizzazione internazionale che dal 1961 mette insieme i gruppi politici di ispirazione cristiano-democratica. Un'occasione per riaffermare lo sforzo a rafforzare la stabilità delle democrazie e lavorare insieme per combattere il populismo e la corruzione.

Tra i membri a pieno titolo dell'IDC, anche il PDCS, che festeggia una nomina storica: quella di Lorenzo Bugli come Coordinatore dei Giovani. È il primo sammarinese a ricoprire un ruolo dirigenziale nell'organizzazione dopo Federico Bigi, che ne era stato vicesegretario. "Mi è stato dato il ruolo di presiedere questa nuova organizzazione che radunerà giovani parlamentari e giovani ministri per intensificare l'attività di sensibilizzazione ai giovani all'interno dei parlamentifar partecipare sempre più giovani all'attività politica attraverso le esperienze di chi come me ha la fortuna di sedere all'interno di un parlamento e anche di chi oggi ricopre ruoli di ministro nei vari Paesi membri. L'IDC è un'organizzazione mondiale, copre dal Sudamerica all'Africa all'Asia, con ministri che hanno ruoli importanti, in Cambogia, in Giappone", spiega Bugli. 

L'obiettivo è quindi quello di formare la nuova classe dirigente dei partiti di centro a livello mondiale: un'attività di responsabilità ma anche di prestigio. "Non si è mai pronti, ma ci si deve preparare sempre meglio, e ascoltare chi ha più esperienza per poter trarre la capacità di portare giovani preparati all'interno dei parlamenti e a rappresentare i propri Paesi. Questa è la mission che ci siamo dati come nuovo direttivo del giovanile dell'IDC", afferma il consigliere PDCS.

Nel servizio l'intervista a Lorenzo Bugli, Coordinatore Giovani dell'IDC

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