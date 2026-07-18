PDCS Bruxelles, Lorenzo Bugli nominato Coordinatore dei Giovani dell'IDC L'Internazionale Democratica Centrista riunisce dal 1961 i gruppi politici mondiali di ispirazione cristiano-democratica

Centoquindici partiti da 83 Paesi del mondo, riuniti per promuovere a livello globale i valori liberali e di centro. Si è riunita a Bruxelles, nella sede del Parlamento Europeo, l'Assemblea Generale dell'Internazionale Democratica Centrista, l'organizzazione internazionale che dal 1961 mette insieme i gruppi politici di ispirazione cristiano-democratica. Un'occasione per riaffermare lo sforzo a rafforzare la stabilità delle democrazie e lavorare insieme per combattere il populismo e la corruzione.

Tra i membri a pieno titolo dell'IDC, anche il PDCS, che festeggia una nomina storica: quella di Lorenzo Bugli come Coordinatore dei Giovani. È il primo sammarinese a ricoprire un ruolo dirigenziale nell'organizzazione dopo Federico Bigi, che ne era stato vicesegretario. "Mi è stato dato il ruolo di presiedere questa nuova organizzazione che radunerà giovani parlamentari e giovani ministri per intensificare l'attività di sensibilizzazione ai giovani all'interno dei parlamenti: far partecipare sempre più giovani all'attività politica attraverso le esperienze di chi come me ha la fortuna di sedere all'interno di un parlamento e anche di chi oggi ricopre ruoli di ministro nei vari Paesi membri. L'IDC è un'organizzazione mondiale, copre dal Sudamerica all'Africa all'Asia, con ministri che hanno ruoli importanti, in Cambogia, in Giappone", spiega Bugli.

L'obiettivo è quindi quello di formare la nuova classe dirigente dei partiti di centro a livello mondiale: un'attività di responsabilità ma anche di prestigio. "Non si è mai pronti, ma ci si deve preparare sempre meglio, e ascoltare chi ha più esperienza per poter trarre la capacità di portare giovani preparati all'interno dei parlamenti e a rappresentare i propri Paesi. Questa è la mission che ci siamo dati come nuovo direttivo del giovanile dell'IDC", afferma il consigliere PDCS.

Nel servizio l'intervista a Lorenzo Bugli, Coordinatore Giovani dell'IDC

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