BSM: Gatti, "L'Ente è il soggetto danneggiato"

Nel video l'intervista a Marco Gatti, Segretario alle Finanze

Il caso della mancata cessione di Banca di San Marino all'investitore bulgaro al centro della conferenza stampa del Congresso di Stato, per fare il punto sull'indirizzo e i risultati dell'azione del governo. L'indagine giudiziaria è in corso nel massimo riserbo, vista la fase istruttoria, per i reati di amministrazione infedele, corruzione privata e riciclaggio. Vicenda che ha portato ad alcune misure cautelari. "La banca è solida e operativa" hanno più volte assicurato le istituzioni, da Banca Centrale al Governo, posizione ribadita con forza da tutti i Segretari presenti.

"Credo che l'Ente sia il soggetto danneggiato perché si parla di amministrazione infedele, quindi questo fa presupporre che ci sia sicuramente qualcuno che faceva parte dell'organo direttivo che non ha avuto un comportamento corretto nei confronti del soggetto che rappresentava - spiega Marco Gatti Segretario alle Finanze -. Vedremo gli sviluppi, l'Ente farà le sue valutazioni. Noi come Governo siamo molto attenti al sistema finanziario, che dobbiamo dire che ha da una parte gli anticorpi per prendere in esame soggetti che vengono anche dall'estero, per dare o meno le autorizzazioni alle loro attività in territorio, dall'altro è anche molto strutturato per affrontare degli shock così improvvisi come sono stati i giorni scorsi dove purtroppo la paura in molti casi è prevarso rispetto alla razionalità".



Dal Segretario Gatti arrivano anche i dati che delineano una situazione di equilibrio dei conti pubblici "su cui bisogna lavorare" ha ribadito. Il bilancio finanziario ha ridotto il suo deficit di sedici milioni, quello economico patrimoniale segna più 15 milioni e quello consolidato più 22 milioni. Dopo 2 scioperi generali, sit-in e confronti Gatti ha sottolineato anche il punto di incontro trovato con i sindacati sulla riforma IGR sui due grandi dossier: progressività delle spese SMAC e la parità di trattamento tra residenti e frontalieri. Venerdì la riforma torna in consiglio, in seconda lettura con gli emendamenti frutto dell'intesa. La Segreteria alle Finanze prevede un gettito che passa da 20 milioni a 17 milioni.

Il Segretario al Lavoro Bevitori ha posto l'attenzione sulla Agenda della Crescita sottolineando anche i dati macro del lavoro: "La disoccupazione è ai minimi storici" ha detto, annunciando anche una revisione della normativa San Marino Innovation. Stretta sugli eventi sportivi è stata annunciata dal Segretario allo Sport Fabbri con implementazione della sicurezza, modifiche al codice penale e Daspo in dirittura d'arrivo per allinearsi alla normativa italiana. Il Segretario alla Cultura Lonfernini è tornato sulla riforma Igr "sostenibile anche se non perfetta ha detto" rimarcando come anche la riorganizzazione del sistema scolastico in atto sia una misura necessaria per tenere in equilibrio l'eccellenza del settore anche in futuro, a fronte del calo delle nascite.

Nel video l'intervista a Marco Gatti, Segretario alle Finanze.







