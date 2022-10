Bugli (Pdcs): rafforzare il mutuo scambio e la sinergia con l'Europa

Željana Zovko: un’amica di San Marino. Il consigliere del Pdcs Lorenzo Bugli sottolinea come la presenza sul Titano della Vice Presidente della Commissione per gli Affari Esteri del Parlamento Europeo dimostri “inequivocabilmente come l'Europa sia fortemente interessata ad intrecciare relazioni concrete e fattive con la Repubblica”. Da membro della Commissione Esteri, Bugli ha rimarcato la necessità di organizzare nel Paese più iniziative, eventi e momenti di approfondimento che possano permettere alla cittadinanza di comprendere con semplicità e trasparenza la necessità imprescindibile di arrivare ad un Accordo di Associazione con l'Ue.

“E' fondamentale – sottolinea - fare in modo che tutta la popolazione sammarinese condivida le ragioni di questo passaggio. Per questo – aggiunge Bugli - ho chiesto alla Vice Presidente di attivare tutti i canali necessari ad assicurare una maggiore presenza a San Marino delle istituzioni europee; e allo stesso tempo rafforzare la presenza di San Marino e dei sammarinesi a Bruxelles, in un'ottica di mutuo scambio e di sinergia. Solo così - conclude - riusciremo a perfezionare un accordo politico serio, che riesca a preservare le nostre peculiarità normative e a far capire all'Unione Europea il ruolo che il Titano può giocare nel dibattito internazionale”.