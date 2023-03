Bugli (Pdcs): "San Marino è in fibrillazione, la politica sia seria e responsabile"

È un richiamo alla responsabilità quello che il consigliere del Pdcs, Lorenzo Bugli, già presidente del giovanile del partito, rivolge alla classe politica a un anno dalle elezioni. "San Marino - scrive - si trova immersa in un quadro di fortissima fibrillazione". E già "assistiamo - prosegue - alle prime fughe in avanti, ai cambi di casacca" e a "strani movimenti". Da qui l'invito, rivolto a tutte le forze politiche, ad agire con serietà, per una "gestione oculata" della cosa pubblica.

Bugli rivendica i risultati raggiunti da Governo e maggioranza per, dice, "riportare la Repubblica in uno status di normalità dopo una fase buia e frastornata" e lancia un appello affinché si tenga "la barra dritta", senza farsi "stregare dalle sirene di chi promette facili risultati in tempi ristretti". Il consigliere si sofferma poi sulla necessità di essere responsabili su questioni come sanità, carovita, sviluppo del terzo settore e ambiente. E invita a proseguire con il rafforzamento delle relazioni con l'Italia e il perfezionamento dell'Accordo di associazione con l'Ue.