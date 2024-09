Bugli (PDCS): Segnali preoccupanti di un approccio "congresso-centrico" Alla vigilia della visita del Fondo Monetario, il consigliere del Pdcs si appella al dialogo costruttivo in maggioranza e con l'opposizione

Il Consigliere del Pdcs Lorenzo Bugli, già presidente dei GDC, nel guardare all'obiettivo non raggiunto dell'assestamento di bilancio, punta il dito contro un metodo di lavoro, che – avverte - "rischia di ingessare il nostro paese". Parte, nella sua analisi, dal concetto di democrazia “bene comune da difendere e valorizzare” e come giovane consigliere – scrive - “sento il dovere di riaffermare che la democrazia non è solo una questione di maggioranze e opposizioni, ma di libertà, dialogo e condivisione”. Fa quindi riferimento, nell'avvio di legislatura, a “segnali preoccupanti di un ritorno alla decretazione d’urgenza e ad un approccio "congresso-centrico". Da qui l'appello a “riattivare processi di dialogo costruttivo, prima di tutto all'interno della maggioranza, poi con l'opposizione e, infine, con le associazioni di categoria e i corpi intermedi”, augurandosi che questa legislatura non ripercorra gli errori della precedente.

