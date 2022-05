Bullismo e cyberbullismo: DML fa il punto

Domani Motus Liberi, tramite una nota a firma del Presidente Lorenzo Forcellini Reffi, pone l'attenzione sugli atti di bullismo e cyberbullismo: temi dei quali si è dibattuto in questa ultima settimana in Repubblica, grazie anche al punto fatto durante il convegno "Le vittime dell'odio". DML torna a chiede, come già fatto in Aula, un potenziamento dei punti d'ascolto nelle scuole per evitare che il fenomeno incida in maniera sensibilmente preoccupante sul futuro di quelli che oggi sono i nostri giovani. Ricordano di aver depositato nel marzo 2021 un progetto di legge in merito puntano all'istituzione di un tavolo di confronto, che coinvolga istituzioni, genitori e personale scolastico, potranno sopperire alle mancanze e garantire una più efficace prevenzione delle problematiche correlate ai fenomeni di violenza, bullismo e cyberbullismo.