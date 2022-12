CONGRESSO DI STATO Busta paga più pesante per i dipendenti pa, Tonnini: "Acconto che non ferma il rinnovo contrattuale" Canti: "Il fare squadra sia da esempio per tutta la politica". Il Congresso di Stato deposita il pdl sul Distretto Economico Speciale, "progetto da approfondire con il paese"

Busta paga più pesante per lavoratori del pubblico impiego e salariati AASLP: ad oltre 3.600 dipendenti viene riconosciuto un acconto di 1,5% sulle retribuzioni a partire da gennaio 2022. L'aumento, dunque, verrà liquidato già a fine dicembre. I due accordi - separati ma contestuali - sono stati sottoscritti lunedì da sindacati e un'ampia delegazione di governo.

“Tutto il percorso – spiega il Segretario agli Interni – è iniziato alla fine della stabilizzazione”. Il Governo si era preso l'impegno di procedere celermente al rinnovo del contratto, ma trattando contestualmente il nuovo regime - sia per la parte retributiva che normativa – c'era la consapevolezza che la partita non sarebbe stata chiusa entro dicembre di quest'anno. Da qui la proposta, ad agosto, di un acconto per rispondere ad inflazione, aumento delle tariffe e calo del potere di acquisto. Acconto che però non ferma il percorso verso il rinnovo contrattuale – assicura Elena Tonnini. C'è infatti l'impegno del Governo a presentare un'ipotesi già a dicembre, per poi arrivare ad una proposta complessiva e alla definizione dell'accordo finale a giugno del prossimo anno.

Per Stefano Canti è la dimostrazione che “quando si lavora insieme gli obiettivi si raggiungono, ma certa politica – manda a dire - è sorda e non riesce a fare squadra nelle difficoltà”. Il Segretario al Territorio annuncia poi la collaborazione con Slow Food, per permettere a San Marino di far conoscere e valorizzare i prodotti tipici del suo patrimonio eno-gastronomico.

Guardando alle altre delibere del Congresso, salta all'occhio il progetto di legge sul Des, il Distretto Economico a fiscalità Speciale, su cui la stessa maggioranza aveva espresso dubbi e perplessità. “Il Segretario alle Finanze – chiarisce la Tonnini - ha depositato questo pdl alla luce di una serie di confronti serrati con la maggioranza. L'impegno è stato di scegliere appositamente questo strumento, utile ad aprire un confronto non solo con la maggioranza ma con forze di opposizione e in generale con il paese. L'iter normativo, avendo un percorso più allungato, permetterà di approfondire su un progetto di legge che non parla solo di esigenze di bilancio ma anche di sviluppo. Come Governo crediamo sia un tema molto importante da trattare”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: