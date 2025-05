POLITICA Caccia e concorsi, scontro aperto tra opposizione e Segreteria Turismo Repubblica Futura, Rete e Domani Motus Liberi interrogano il Governo sull'incidente venatorio e sul concorso per Guardia Ecologica. Pedini Amati replica: “Attacchi personali e strumentalizzazioni, il mio operato è trasparente”.

Caccia e concorsi, scontro aperto tra opposizione e Segreteria Turismo.

I Consiglieri dei gruppi di opposizione Repubblica Futura, Rete e Domani Motus Liberi hanno depositato un’interrogazione articolata rivolta al Congresso di Stato, ponendo al centro dell’attenzione due temi distinti ma entrambi legati alla figura del Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati.

Da un lato, i Consiglieri chiedono chiarimenti ufficiali in merito a un episodio verificatosi il 19 gennaio scorso, durante una battuta di caccia in zona San Michele-Ranco, nel corso della quale si sarebbe verificato un incidente che, secondo le stesse ammissioni del Segretario, lo ha visto coinvolto. L’opposizione richiede di conoscere gli esiti formali delle indagini, eventuali sanzioni penali o amministrative applicate e da quali autorità siano state eventualmente disposte.

Dall’altro lato, i firmatari interrogano il Governo in merito al concorso pubblico per la copertura definitiva del profilo di Guardia Ecologica, bandito nel dicembre 2023. I Consiglieri chiedono chiarimenti sui tempi di espletamento della procedura, sulla composizione effettiva della Commissione Giudicatrice, sull’assegnazione dei punteggi e sull’eventuale partecipazione dello stesso Segretario Pedini Amati al concorso.

In particolare, si chiede se quest’ultimo abbia informato formalmente il Congresso di Stato della propria intenzione di concorrere, quali misure siano state adottate per garantirne la terzietà e se sia effettivamente risultato vincitore della selezione. L’opposizione chiede infine conto dell’eventuale nomina da parte della Funzione Pubblica, del relativo inquadramento e dell’assegnazione alla struttura di competenza.

In risposta, la Segreteria di Stato per il Turismo ha respinto con fermezza quella che definisce una strumentalizzazione politica, volta a colpire la persona del Segretario e a minare la serenità dell’azione di Governo. Pedini Amati ha dichiarato di aver già fornito ogni informazione utile alle autorità competenti sull’incidente venatorio, sottolineando che ogni tentativo di anticipare o influenzare gli esiti delle indagini rappresenta un’ingerenza inaccettabile. Precisa inoltre come ad oggi non risulti alcun procedimento penale aperto a suo carico.

Per quanto riguarda il concorso pubblico, il Segretario ha ricordato che la gestione della selezione e la nomina della commissione seguono criteri oggettivi e sono di esclusiva competenza degli uffici preposti. Eventuali partecipazioni e risultati non sono – ha precisato – soggetti a giudizio politico, bensì al merito e al rispetto della legge.

Pedini Amati ha infine rigettato quelli che ha definito attacchi personali, ribadendo il proprio impegno istituzionale, la piena fiducia negli organi dello Stato e il rifiuto di una politica “basata su insinuazioni e delegittimazione piuttosto che su idee e proposte concrete per il Paese”.



