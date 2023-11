COMMISSIONE Calo delle nascite: verso record negativo nel 2023, effetti anche sulla scuola In Commissione riferimento del segretario Belluzzi: tra i diversi punti all'ordine del giorno proprio l'organizzazione della scuola primaria e la "settimana corta" alle medie

Il 2023 sarà, probabilmente, l'anno del record negativo per numero di nascite. Ancora presto per dirlo, visto che manca un mese e mezzo alla fine, ma si prevede che i nuovi nati sul Titano saranno meno di 180. Un forte calo demografico all'attenzione delle istituzioni ormai da lungo tempo. Argomento al centro della Commissione Affari Interni e Istruzione, con il riferimento del segretario di Stato Andrea Belluzzi. Il fenomeno ha effetti diretti sul settore scolastico, soprattutto sull'organizzazione di scuole elementari e infanzia.

Belluzzi ricorda la costante preoccupazione della Segreteria per il calo dei nati e pone a tutta la politica delle riflessioni per il futuro. L'obiettivo, spiega, è arrivare a una “grande riforma della scuola” sia sul fronte della didattica sia per quanto riguarda l'edilizia. “Abbiamo fatto molto – sottolinea Belluzzi – sia dal punto di vista tecnico che politico, per far sì che studi e analisi siano già pronti”, a disposizione del Segretario all'Istruzione nella prossima legislatura. Belluzzi ricorda l'importanza di intervenire sugli edifici scolastici che, ormai, “sentono il peso degli anni”.

All'ordine del giorno anche la cosiddetta “settimana corta” alle scuole medie. Una novità pensata, come sottolineato in passato dallo stesso Segretario, per il “benessere degli alunni" e senza togliere ore ai docenti. Ai commissari sono state consegnate le relazioni tecniche e, dopo il confronto in Aula, si passerà a quello con le parti sociali, così da andare avanti con i progetti. Anche in questo caso la decisione arriverà con il prossimo esecutivo. “Lasceremo il lavoro pronto”, spiega Belluzzi. Si ragiona, poi, su una riforma dell'attività didattica alle superiori, alla luce dei nuovi curricoli.

Tanti i punti trattati in Commissione, tra i quali i riferimenti relativi a due istanze d'Arengo per un nuovo corso sulle professioni turistiche e per concedere al personale docente un'attestazione riconosciuta a livello europeo per l'ingresso gratuito nei luoghi di cultura, insieme all'esame in sede referente del progetto di legge su associazionismo e volontariato.

