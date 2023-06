Cambiamenti climatici e crisi energetica: Rete incontra la cittadinanza

La serata organizzata da Rete

La sfida dei cambiamenti climatici e le azioni da mettere in campo per contrastarne gli effetti sulle comunità globali. Due relatori affrontano il tema da una duplice prospettiva. Il Presidente del Cemec (Centro per la Medicina delle Catastrofi) Roberto Mugavero guarda alle conseguenze sulla salute umana e sulla sanità pubblica, chiedendo di approfondire le cause, rafforzare la risposta alle catastrofi, promuovere la cooperazione internazionale. Guarda invece alle conseguenze politiche e geopolitiche il Segretario della PAM, Sergio Piazzi, al ruolo del cambiamento climatico nell'alimentare l'instabilità e le crisi, da quella energetica a quella migratoria.

Insieme al Direttore del periodico del Movimento “C'era una svolta”, Andrea Giani, Rete chiama la cittadinanza, la politica, le parti sociali a riflettere: effetti globali, ma anche propri al nostro contesto e da qui la presentazione, con il consigliere Giovanni Zonzini, del progetto di legge per il diritto all'acqua e all'energia depositato in questi giorni. Prevede la costituzione di una Società di produzione energetica sammarinese, a controllo pubblico e azionariato popolare, per gestire azioni - ritenute più che mai urgenti - mirate all'autonomia energetica. Progetto di legge che tiene sullo sfondo le linee del piano nazionale sullo sviluppo sostenibile di recente adozione.