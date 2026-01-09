Cambio di sede: da Aprile i lavori del Consiglio si terranno al Kursaal

Accordo Ue, Icee, Cittadinanza, vicenda pedofilo: sono questi i temi forti del prossimo Consiglio Grande e Generale che dovrebbe riunirsi dal 19 al 26 gennaio ( il condizionale è d'obbligo in attesa della convocazione ufficiale). Nella prima sessione dell'anno è previsto un aggiornamento da parte del Segretario agli Esteri sull'Associazione all'UE. Il 20 dicembre, si ricorderà, Luca Beccari aveva annunciato ai nostri microfoni l'incontro, a Gennaio, del Gruppo di Lavoro EFTA per adottare formalmente l'approvazione dell'Accordo, il cui testo è stato adeguato all'opzione mista. A chiudere il comma sull'Unione Europea la votazione dell'ordine del giorno della maggioranza e delle indipendenti Michela Pelliccioni e Giovanna Cecchetti.

Alta l'attenzione sull'Icee, che approda in seconda lettura così come la legge sulla cittadinanza, che ha visto in Commissione lo storico superamento della rinuncia a quella di origine per chi sceglie la sammarinese. Tema che registra sensibilità diverse, anche nella stessa maggioranza.

Conclude l'iter consiliare anche il progetto di legge "Sandbox Normative”. Altra questione calda, che promette di far nuovamente discutere, il caso del pedofilo. Vicenda che torna sulla spinta delle sette istanze d'arengo presentate il 5 ottobre, che pongono l’attenzione su tutela dei minori e prevenzione dei reati a sfondo sessuale. Tra le richieste, l'istituzione di un Registro degli autori di reati sessuali, condannati o sospettati. Le istanze sono state raggruppate in un comma unico, che comprende anche la proposta di RF di istituire una commissione d'inchiesta.

In Ufficio di Presidenza è stato inoltre deciso che da Aprile i lavori del Consiglio Grande e Generale si terranno al Kursaal, per permettere l'ammodernamento della Sala principale di Palazzo Pubblico.









