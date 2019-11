Campagna elettorale, dal segretario Zanotti l'invito al rispetto delle regole

In avvio di campagna elettorale, la Segreteria agli Interni si appella a tutti i soggetti coinvolti, in testa alle forze politiche in gara perché questa campagna si svolga con correttezza, dal punto di vista formale, come nei modi. “L'auspicio che rivolgiamo – dice il segretario Guerrino Zanotti – è che vengano rispettate le regole, legate in particolar modo all'etica, al rispetto delle persone e del diritto di informazione che i cittadini hanno per esercitare poi il diritto di voto in maniera consapevole e informata. Abbiamo ricevuto formalmente una segnalazione di contravvenzione delle regole, in particolare relative all'avvio della campagna elettorale e proceduto - come previsto dal regolamento - ad informare il tribunale di questa segnalazione”. Sotto la lente, anche un paio di episodi riscontrati attraverso i social.