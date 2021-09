Campagna referendaria al giro di boa: arrivano le raccomandazioni della Segreteria agli Interni

Verso il voto del 26 settembre sulla depenalizzazione dell'Interruzione Volontaria di Gravidanza. Giunti a metà campagna referendaria, con la questione manifesti ad alzare i toni dello scontro sin dalle prime battute, arrivano ora le raccomandazioni della Segreteria di Stato per gli Affari Interni su mandato della Commissione Elettorale.









Invitano le forze politiche, i comitati referendari e le associazioni a sostegno del Sì o del No ad esprimere il proprio messaggio con le necessarie limitazioni, per garantire il pieno rispetto della sfera giuridica altrui e per salvaguardare al tempo stesso gli interessi fondamentali della collettività, il sereno e ordinato svolgimento della campagna, allo scopo di fornire ai cittadini gli strumenti necessari ad esprimere il proprio voto in modo consapevole”.

Campagna referendaria che terminerà alle ore 24.00 di venerdì 24 settembre, ricordano specificando poi che l’affissione del materiale di propaganda può avvenire solo negli appositi spazi stabiliti dalla Commissione Elettorale.