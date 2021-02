Campagna vaccinale e Sputnik, Rete alle opposizioni: “critiche dissennate e autodistruttive”

Sulla campagna vaccinale, Rete guarda alle opposizioni, parlando di “comportamento dissennato e autodistruttivo tenuto durante la fase di approvvigionamento” e, in una nota, spiega: “San Marino ha tenuto la strada che era opportuno e naturale percorrere, appoggiandosi all’Italia ed all’Unione Europea, per poi cambiarla una volta caduti i crismi di una ragionevole attesa. Se San Marino si fosse rivolta sin da subito alla Federazione Russa, una volta usciti i primi vaccini, avrebbe compiuto un grave errore di politica estera”. Si è così rivolta al Fondo Internazionale che commercializza lo Sputnik V – prosegue Rete - con una rivoluzionaria scelta che oggi è apprezzata da molti altri paesi: la nostra Repubblica non ha nulla di cui rimproverarsi”.