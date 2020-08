Campo Serravalle B: prosegue l'iter per realizzare l'opera, dalle opposizioni critiche sull'acquisizione di un terreno

Campo Serravalle B: prosegue l'iter per realizzare l'opera, dalle opposizioni critiche sull'acquisizione di un terreno.

Prosegue l'iter per la realizzazione del campo sportivo di Serravalle B. Nell'ultima Commissione Territorio è stato affrontato l'argomento, con l'esame in sede referente del progetto di legge sulle modifiche al Piano regolatore. Un'infrastruttura che, come da progetti, occuperà una superficie di 30mila metri quadrati, la maggior parte di proprietà pubblica. In cantiere, tra le altre cose, la ricostruzione di un nuovo campo da calcio, una tribuna coperta da 800 posti a sedere, un palazzetto per il futsal e un parcheggio interrato. In merito a questo tema, dalle opposizioni sono arrivate critiche per la scelta di acquisire una parte di terreno privato non tramite l'esproprio o altra modalità ma rendendolo edificabile per la parte che rimarrà di proprietà privata. In questo modo, spiega il segretario di Stato al Territorio, Stefano Canti, non c'è stato alcun esborso di denaro per lo Stato.



I più letti della settimana: