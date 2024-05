Candidata dileggiata, le donne di Rf chiedono intervento ufficiale da parte degli organismi competenti

Candidata dileggiata, le donne di Rf chiedono intervento ufficiale da parte degli organismi competenti.

Unendoci a quanto già fatto da UDS, le donne di Repubblica Futura sull’evento della candidata dileggiata, sollecitano un intervento ufficiale da parte degli organismi competenti, perché simili barbarie non abbiano a ripetersi. “La parodia di un personaggio pubblico non può superare il limite dell'irrisione fisica – si legge in un comunicato- L'uso di tali mezzi di mortificazione in una società civile non è accettabile".

