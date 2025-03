CAPITANI REGGENTI Candidati alla Reggenza: saranno espressione di Pdcs e AR L'elezione dei Capi di Stato si terrà venerdì pomeriggio, primo giorno di Consiglio

Venerdì mattina si aprirà il Consiglio, i cui lavori verranno sospesi nel pomeriggio per l'elezione dei Capitani Reggenti per il semestre 1°Aprile – 1°ottobre. La Dc ha convocato il proprio Direttivo alle 17.30 e appare quasi certa che la scelta cada su Italo Righi, in pole position nel partito dopo la mancata elezione del 16 marzo dell'anno scorso, quando – a sorpresa – il Psd votò con l'opposizione la coppia Rossi – Gasperoni.

Restava l'incognita su chi, tra Psd e AR, avrebbe designato il proprio candidato non essendoci un calendario fissato a monte ad inizio legislatura. Ieri sera le forze di Governo si sono incontrate per porvi rimedio, concordando le prossime Reggenze. Quanto a questa, è stato deciso che spetta ad Alleanza Riformista. Il partito alle 20 ha convocato l'ufficio politico per ufficializzare la sua scelta: si fa con insistenza il nome di Denise Bronzetti. Nell'occasione si parlerà anche di altri temi, tra cui il percorso congressuale.

Tornando alla riunione di maggioranza, oltre alla scaletta dei semestri reggenziali, l'attenzione si sarebbe concentrata anche su altre nomine. Si apre infatti la partita su diversi ruoli di peso, a partire dal membro del Collegio Garante, del Consiglio Giudiziario e del Presidente del Collegio sindacale di Banca Centrale, tutti e tre in agenda nel Consiglio di marzo. In scadenza, come noto, anche il dirigente dell'Authority Sanitaria e, nel caso in cui Manuel Canti venisse nominato Direttore Amministrativo Iss, resterebbe vuota la poltrona della Funzione Pubblica. Nessun nome, al momento, pare sia stato fatto. Ma è indubbio che serviranno altri incontri per trovare la mediazione, in un gioco di pesi e contrappesi per garantire equilibrio in maggioranza.



