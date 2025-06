OPPOSIZIONI Cani avvelenati, Rf: "Giustizia veloce e trasparente" Il partito chiede al Governo un intervento deciso

Cani avvelenati, Rf: "Giustizia veloce e trasparente".

Non si spegne sul Titano la rabbia per i recenti casi di cani avvelenati a Faetano. Interviene Repubblica Futura invocando "giustizia veloce e trasparente rispetto a fatti gravi e reiterati, - sottolinea - in ragione dei quali ormai chi esce a passeggio con il proprio animale è pervaso da un senso di angoscia e preoccupazione per quanto si può annusare e mangiare in mezzo all’erba".

RF chiede al Governo un intervento deciso e che si arrivi "ad un punto definitivo di questa vicenda nel rispetto delle norme e dei ruoli".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: