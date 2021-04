CGG Cannabis: in aula la prima lettura su uso medicinale e terapeutico Provvedimento accolto favorevolmente da maggioranza e opposizione. Segretario Ciavatta: "Un primo mattone in un ambito in cui san Marino è molto indietro".

Cannabis: in aula la prima lettura su uso medicinale e terapeutico.

Il progetto di legge sulla cannabis ad uso medicinale e terapeutico al centro dei lavori in apertura di seduta consigliare, con la prosecuzione del dibattito iniziato ieri. Il provvedimento, arrivato in aula in prima lettura, passerà ora in commissione per poi tornare in Consiglio per l'approvazione definitiva. Il testo riguarda, nello specifico, la coltivazione, trasformazione, il commercio e l'utilizzo di prodotti a base di cannabis, destinati esclusivamente ad uso medicinale e terapeutico.

Da parte di tutte le forze politiche sostanziale appoggio al provvedimento visto anche come un'opportunità economica, considerando che attualmente la richiesta del mercato è ampiamente superiore rispetto alle disponibilità. Il pdl prevede di assegnare all'Autorithy sanitaria il ruolo di agenzia sammarinese di controllo sulla cannabis e avrà anche competenze di vigilanza d'intesa coi corpi di polizia. Il Segretario alla Sanità, nell'intervento di replica, ha ricordato che il provvedimento è un primo mattone in un ambito in cui San Marino è molto indietro rispetto ad altri paesi. “Successivamente valuteremo – ha detto – quali altri passi fare. Chi oggi dice che si dovrebbe fare di più, in passato non ha fatto nulla”. Libera, intanto, ha già preannunciato emendamenti per depenalizzare l'uso ludico personale.

Ampia condivisione in aula anche sul Pdl per la tutela delle persone con disabilità sensoriali e interventi per la rimozione delle barriere comunicative. Il provvedimento segue l'approvazione di una Istanza d'Arengo per il riconoscimento della lingua dei segni italiana ma fissa principi validi per tutte le persone con disabilità sensoriale, nel rispetto delle pari opportunità.



