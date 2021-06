CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Cannabis terapeutica: atteso in giornata il via libera definitivo In mattinata prosegue la ratifica del decreti, compreso quello sull'ingresso e la permanenza degli stranieri in Repubblica. Nella scuola superiore arriva anche la lingua spagnola

Il Consiglio Grande e Generale nella seduta serale di ieri ha completato la ratifica dei Decreti Covid. Questa mattina i lavori sono ripresi con la ratifica di altri decreti, compreso quello sull'ingresso e la permanenza degli stranieri in Repubblica, con l'emendamento del Governo che apre a questa possibilità per coloro che si sono contraddistinti per meriti internazionalmente riconosciuti nel campo della scienza, dell'arte e della cultura o dello sport. L'aula intanto ha già dato il via libera all'insegnamento della lingua spagnola nella scuola secondaria superiore. Durante la giornata di Consiglio previsto anche l'esame del Progetto di Legge in seconda lettura sulla cannabis terapeutica.

