CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Cannabis terapeutica: già numerosi investitori potenziali il Consiglio ha approvato la legge all'unanimità. La relatrice unica Gloria Arcangeloni (Rete): "La fase attuativa è demandata ad alcuni regolamenti e decreti. Pensiamo, entro la fine dell'anno, di poter essere operativi"

Tutti d'accordo i gruppi consiliari sulla regolamentazione a San Marino della cannabis terapeutica: “Adesso – commenta Gloria Arcangeloni (Rete) relatrice unica del pdl – la fase attuativa è demandata ad alcuni regolamenti e decreti. Pensiamo, entro la fine dell'anno, di poter essere operativi con la normativa, considerando anche l'interesse di alcune aziende che si sono già rivolte alle nostre strutture, per poter iniziare ad operare in questo settore”. Proprio, così. Lo ha sottolineato anche il Segretario alla Sanità Roberto Ciavatta che ha parlato di numerosi potenziali investitori, compresa una società di diritto sammarinese con cui ha avuto contatti nella giornata di ieri.

Del resto la domanda del mercato, italiano ed internazionale, di cannabis terapeutica è di molto superiore all'offerta e quindi l'investimento nel settore è promettente così' come il possibile ritorno per le casse dello Stato. La legge, approvata all'unanimità, regolamenta, coltivazione, trasformazione e commercio ma anche l'utilizzo medico di prodotti a base di cannabis: “La prescrizione era già prevista, ma– spiega Arcangeloni – solo per un paio di tipologie di questi medicinali. In questo momento, con l'approvazione della legge, si apre a tutta la gamma dei medicinali a base di cannabis”. Il ruolo di agenzia di controllo sulla cannabis è assegnato all'Authority Sanitaria che si occuperà anche delle autorizzazioni e della vigilanza in collaborazione con i corpi di Polizia.

I farmaci a base di cannabis terapeutica potranno essere venduti esclusivamente dalla farmacie dello Stato e l'utilizzo sarà consentito solo con la presentazione di una prescrizione medica, anche telematica, rilasciata da un medico o veterinario abilitato.



