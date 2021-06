CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Cannabis terapeutica: il Consiglio approva all'unanimità Segretario Ciavatta: "Ci sono già numerosi potenziali investitori. L'ultimo l'ho incontrato ieri ed è una società sammarinese".

Cannabis terapeutica: il Consiglio approva all'unanimità.

“Ci sono già numerosi potenziali investitori. L'ultimo l'ho incontrato ieri ed è una società sammarinese”. Lo ha dichiarato il Segretario di Stato alla Sanità Roberto Ciavatta introducendo il dibattito preliminare alla votazione del Progetto di Legge sulla disciplina della Cannabis ad uso terapeutico. Un provvedimento che è stato licenziato in commissione all'unanimità ed è arrivato in aula per l'approvazione a soli due mesi dalla prima lettura. Il pdl regolamenta, coltivazione, trasformazione, commercio e utilizzo di prodotti a base di cannabis, destinati esclusivamente ad uso medicinale e terapeutico.

L'aula in mattinata aveva concluso la ratifica dei decreti: quello sul durcs e cioè il documento unico di regolarità contributiva, necessario per la partecipazione agli appalti pubblici e poco prima quello che aggiorna i titoli di studio per l'accesso all'insegnamento allineando la normativa sammarinese a quella italiana in un'ottica di reciprocità. Su quest'ultimo decreto respinto, per un soffio, un emendamento di Rete. Poco dopo non ha ottenuto la necessaria maggioranza qualificata la cessione di una piccola porzione di terreno pubblico a Chiesanuova, portata in aula dal Segretario al Territorio Stefano Canti.



