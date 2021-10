MEETING MINISTERIALE Canti a Ginevra per un confronto su sviluppo urbano, alloggio e gestione del territorio

Sviluppo urbano, alloggio e gestione del territorio sono stati i temi al centro della riunione dei ministri degli Stati ONU che si è tenuta a Ginevra. Nel suo intervento, il segretario al Territorio Stefano Canti – si legge in un comunicato - “ha sottolineato le politiche che San Marino sta attuando in ambito di rigenerazione urbana al fine di rendere il Paese più sicuro e inclusivo”, citando il Piano Regolatore Generale e il Piano di Gestione del Sito UNESCO. Sono state poi descritte altre politiche contributive, come il mutuo prima casa e gli incentivi su riqualificazione edilizia, efficientamento energetico, riduzione del rischio sismico e mobilità sostenibile. Focus inoltre sul cosiddetto “scambio sul posto” a distanza, quella norma - “che rende unica la Repubblica di San Marino a livello mondiale” – per la produzione di energie da fonti rinnovabili tramite l'acquisto di pannelli fotovoltaici posizionati lontani dal proprio stabile. Nel descrivere l’accessibilità tecnologica, il segretario ha poi menzionato la rete in fibra ottica di proprietà pubblica. Per Canti questo Meeting rappresenta “una importante opportunità di confronto con gli altri Stati su temi comuni”.

