Canti: "Al lavoro per trovare soluzioni ai rincari energetici. Da Libera solo strumentalizzazioni"

Non ci sta il Segretario Canti che replica al comunicato stampa nel quale Libera criticava la partecipazione sammarinese alla Cop27 in particolare per i costi sostenuti. Canti risponde punto su punto alle accuse mosse replicando che la delegazione era composta da sole 4 persone, ospiti del Vice Presidente del Parlamento Egiziano e che il costo sostenuto per la partecipazione è relativo soltanto alle spese del volo aereo per un totale di circa 3mila euro.

Il titolare del territorio sottolinea che la Cop27 è stata per San Marino una importante occasione per stringere rapporti internazionali anche nell'ottica di trovare soluzioni alternative all’acquisto di materie prime e per l’approvvigionamento energetico al fine di svincolarsi dai rincari europei a seguito dei conflitti. San Marino ha portato il proprio contributo ed ha promosso la “Dichiarazione di San Marino” sui principi per una progettazione urbana e un'architettura sostenibile e inclusiva, definita “il nuovo giuramento di Socrate per l'architettura”.

Infine una replica in merito alla cena per il 40° dell’anniversario dell’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici. La Segreteria ritiene sia un momento di celebrazione del lavoro di tutti quanti i dipendenti dell'azienda e, pur comprendendo lo stato d’animo dei salariati che attendono l’adeguamento del contratto di lavoro, sottolineano che i costi sostenuti per il buffet sono di 20 euro a persona.