Canti: "Chiesto un incontro privato alla Reggenza: non ci sto più al gioco al massacro della politica"

Comunicazione settimanale del Congresso di Stato incentrata sui temi di disabilità e invalidità in vista della giornata internazionale che si celebrerà il prossimo 3 dicembre. Il Segretario Canti apre la conferenza stampa con l'annuncio di un bando per la ristrutturazione complessiva dell'immobile ex casa Zonzini. L'idea è quella di trasformarlo in un ristorante con adiacente fattoria sociale, utilizzabile anche per svolgere attività da parte delle associazioni che operano nel settore della disabilità.

Il Segretario alla Sanità sottolinea che la giornata del 3 dicembre è l'occasione per guardare alle attività in corso in collaborazione con le associazioni e alle attività in programma. Ricco il programma di aventi per sabato. Al mattino al Teatro Concordia, con l'alto patrocinio degli Eccellentissimi Capitani Reggenti e del Congresso di Stato, si terrà il convegno “Uno sguardo, un gesto, un sollievo. Essere caregiver”. Nel pomeriggio la proiezione di un film sulla vita del prof. Antonio Maglio alla presenza di registri, attori e sceneggiatori con Flavio Insinna.

Ciavatta anticipa anche che è stato creato un gruppo di lavoro per velocizzare l'iter di promulgazione per i decreti attuativi della Legge Quadro sulla disabilità del 2015 e della Legge sulle disabilità sensoriali del 2020. Il Segretario alla Sanità sottolinea che con la CSDONU ci siano incontri frequenti per creare le condizioni affinchè chi soffre di disabilità fisica o mentale non si senta solo e possa contare su un sostegno continuo da parte dello stato. Al lavoro perchè all'interno della struttura dell'Iss il polo delle associazioni sanitarie possa avere uno spazio fisico per le proprie attività.

Ciavatta infine indica l'impegno della sua Segreteria per la realizzazione di piani diagnostici e terapeutici per la cura di Parkinson e Alzheimer. Sono 650 a San Marino le persone che ne soffrono, una percentuale molto alta.

In chiusura il Segretario Canti replica alle accuse che gli sono state mosse nel dibattito Consigliare ieri durante il comma comunicazioni. “Sono additato come colui che ha cacciato il sindaco del Vecchio dall'azienda dei lavori pubblici: ci sono verbali che testimoniano come siano andate le cose”. Anche nel caso di Matteo Casali, con il quale è in corso una causa civile in tribunale, è stato il Congresso a decidere di non rinnovarlo. Strumentalizzazioni mosse da parte di una opposizione vuota anche le critiche mosse alla partecipazione alla cop27 secondo il titolare del territorio. Canti annuncia di aver chiesto un incontro privato alla Reggenza: non ci sto più al gioco al massacro della politica.