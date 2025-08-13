Canti interviene sull’Accordo con l’UE: “Più tutele e competitività. Sarà molto più semplice per San Marino attrarre professionisti qualificati”

Il Segretario di Stato per la Giustizia Stefano Canti interviene sull’Accordo di associazione con l’Unione Europea, definendolo “una cesura storica” per la Repubblica di San Marino. Intevistato dal periodico La Serenissima, definisce l’intesa "un passaggio fondamentale verso una maggiore certezza del diritto, rafforzando le garanzie per cittadini e imprese". L’armonizzazione legislativa con l’acquis comunitario sarà graduale, ma offrirà l’occasione di modernizzare il sistema giuridico, eliminando lacune e complessità, consentendo inoltre di rivolgersi alla Corte di Giustizia UE.

Sul piano sociale e previdenziale, l’Accordo introduce la portabilità dei contributi e delle prestazioni tra San Marino e tutti i Paesi membri, garantendo che i diritti maturati non vadano persi. Un cambiamento che semplificherà la vita di chi ha carriere internazionali e renderà il Paese più attrattivo per professionisti qualificati, come medici e specialisti, spesso frenati in passato dalla burocrazia.

Canti respinge i timori di una perdita d’identità: “L’Europa è un mosaico di culture, non un monolite. L’Accordo rafforza le nostre specificità inserendole in un quadro di maggiore stabilità e sicurezza”. Tra le priorità indicate: completare l’adeguamento normativo nei settori giustizia, previdenza e famiglia, e avviare una campagna di informazione capillare per spiegare ai cittadini i vantaggi concreti dell’integrazione, evitando che venga percepita come un’imposizione esterna. “Dobbiamo trasformare le sfide in opportunità per la nostra comunità” conclude Canti.



