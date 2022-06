AASLP Canti replica a Libera e rigetta le accuse di ingerenza: "La verità è dalla parte dei giusti" Il Segretario di Stato spiega i contenuti della Delibera del Congresso di Stato in cui è stato scritto “Ordina e Dispone”

Canti replica a Libera e rigetta le accuse di ingerenza: "La verità è dalla parte dei giusti".

Dopo l'attacco di Libera al Segretario di Stato per il Territorio, che secondo il partito “ordina e dispone”, decidendo “direttamente su attività specifiche”, incurante dell'autonomia della Azienda di Stato Lavori Pubblici, non si fa attendere la replica di Stefano Canti, il quale oggi, in una nota, pone l'accento sulle deliberate omissioni nella nota della forza d'opposizione, specificando di avere semmai ordinato e disposto “la chiusura di un deposito dell’AASLP in zona Baldasserona in quanto sito abusivo non autorizzato”. “E' questa – chiede - l’Autonomia che l’Azienda deve avere?”

Canti sposta poi l'attenzione su chi abbia autorizzato tale deposito; chi abbia concesso su quell’area la possibilità di effettuare prove antincendio da parte di una ditta sammarinese il cui titolare è un ex Consigliere vicino a Libera; “forse i vertici precedenti – commenta -, ma di certo tutti avrebbero dovuto conoscere bene le leggi, e non solo quelle che a San Marino NON ci sono. Oppure – domanda - erano così sicuri di sé da poter stabilire di operare sopra la Legge? L’Amministrazione Pubblica e le Aziende Autonome sono le prime – sottolinea - a dover dare il buon esempio nel rispettare le leggi e poi farle rispettare agli altri”.

In relazione invece al mandato conferito al Rettore dell’Università, la finalità - puntualizza - è quella di "consentire un maggior controllo sulle attività svolte dal Centro di Ricerca e Didattica integrando gli attuali membri del Consiglio Direttivo con tecnici esperti dell’ARPA nonché sostituire chi ad oggi non ha più i titoli per partecipare in quanto non è più Direttore dell’AASLP".

