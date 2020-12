CGG Canti: "Senza esito il bando internazionale". Morganti: "Una grande notizia. Nessuno si è comprato San Marino" Bilancio 2021: lavori ripresi dall'articolo 20 su interventi infrastrutturali strategici e interventi per il rilancio del settore turistico-commerciale

L'esame del Bilancio dello Stato in Consiglio è ripreso questa mattina dall'articolo 20 su interventi infrastrutturali strategici e per il rilancio del settore turistico e commerciale. Con l'emendamento del Governo la somma stanziata per il 2021 è di 500mila euro; per il 2022, 9.500.000 euro e per il 2023, 10 milioni di euro. Si individuano come opere prioritarie da avviare nel 2021: restauro delle tre torri e manutenzione programmata “Fortificazioni del Monte Titano” e aree verdi del sito UNESCO; riqualificazione urbana e messa in sicurezza della superstrada; sviluppo rete ciclopedonale; Polo Servizi Valdragone; Archivio di Stato Cà Martino; riqualificazione viabilità Rovereta - Dogana Bassa – Galazzano; parcheggio Baldasserona e recupero - riqualificazione del tracciato ferroviario Borgo Maggiore – Piazzale Ex-Stazione.

Durante il dibattito il Segretario Canti ha rivelato che non c'è stato esito rispetto al bando internazionale di finanziamento per interventi su aree di interesse del territorio, perché non vi sono stati partecipanti. “Una grande notizia, nessuno si è comprato San Marino” commenta Giuseppe Morganti di Libera. La sua forza politica aveva preannunciato un referendum qualora il bando avesse avuto successo. Con l'articolo 21 stanziati 40.000 euro per il tavolo turistico territoriale, mentre col 21bis si promuove il turismo wedding legato quindi a matrimoni, in particolare di cittadini stranieri. Il Segretario Pedini Amati ha ipotizzato location suggestive per le celebrazioni come la Cava dei Balestrieri a cui affiancare siti come “Il Nido del Falco”, per le feste di matrimonio. Il tutto organizzato da una “Destination Wedding Organization” che verrà appositamente costituita. Alla 93esima adunata degli Alpini, che nel secondo week end di maggio 2021, si terrà a Rimini e San Marino destinati 50mila euro.

Ieri, in seduta serale/notturna approvati gli articoli dal 13 al 19. Accolto l'emendamento di Libera sul tavolo per lo sviluppo sostenibile per la realizzazione nella Repubblica di San Marino degli obbiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Stanzianti a tal fine 10mila euro, per la fase progettuale. Maggiori stanziamenti – ha precisato il Segretario Canti – saranno previsti per il 2022 quando si entrerà nello specifico delle azioni da intraprendere.

