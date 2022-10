Canti su Prg: la rottura con Boeri su aree geologicamente instabili. Non ha firmato per ideologia personale

Al via la commissione consiliare Sanità che esamina in sede referente la riforma delle pensioni. La commissione è convocata per ben quattro giorni e giovedì dovrà uscire il testo di riforma previdenziale che successivamente sarà sottoposto al Consiglio per l'approvazione definitiva. Nel pomeriggio la commissione ha già esaurito il comma comunicazioni e anche anche il dibattito generale sul pdl pensioni. I lavori entreranno nel vivo in seduta serale con l'esame dei primi articoli ed emendamenti. Domani mattina è stato però calendarizzato il pdl sulle forme di sostegno nei confronti delle donne sole in stato di gravidanza e dei nuclei monogenitoriali in situazioni socio-economiche di particolari gravità. La partita sulle pensioni riprenderà dunque successivamente e proseguirà per i restanti giorni di convocazione della commissione.

In comma comunicazioni, intanto, è intervenuto anche il Segretario di Stato al Territorio Stefano Canti. Sollecitato dalle opposizioni sulla mancata firma dell'architetto Boeri al Piano Regolatore Generale, Canti ha riferito che la rottura è stata sulle aree geologicamente instabili. “Mi sono sentito tradito” ha detto, aggiungendo che Boeri non ha voluto sottoscrivere il Prg “per ideologia personale”.