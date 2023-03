Caos bollette: è subito resa dei conti in Commissione Finanze Segretario Lonfernini: "Squallido creare 'un castello' di natura politica per attaccarmi". In comma comunicazioni tiene banco anche il tema 'codice etico'

All'indomani della riunione di maggioranza, è subito resa dei conti in Commissione Finanze sul caos bollettazione, il primo dei temi al centro del comma comunicazioni. Dall'opposizione si levano forti critiche: “Molto non ha funzionato e non sta funzionando – dice Matteo Ciacci - quando c'è un errore madornale qualcuno deve risponderne. La decisione di annullare la fatturazione da parte della maggioranza – aggiunge il consigliere di Libera – significa aver esautorato il Cda Aass delle sue funzioni ed è un messaggio politico nei confronti di Lonfernini, tradotto: “Se non ce la fa, ci pensiamo noi”. Si unisce Nicola Renzi (RF): “Se la maggioranza decide di annullare le bollette, a cosa serve il cda Aass? E ancora, “ha senso una Autorità per l'energia in regime di monopolio? Si può sbagliare o meno ma il problema è l'idea che si dà alla popolazione”. “Una bella operazione di intervento politico” quella della maggioranza invece, per Rossano Fabbri (Alleanza Riformista - Gruppo Misto di maggioranza), per “porre fine ad una situazione che stava sfuggendo di mano”. Da Stefano Giulianelli (Pdcs) un quadro dettagliato degli interventi e decreti del Governo, dal 2022 ad oggi, a protezione delle famiglie dagli effetti della crisi energetica globale, ma “è bene essere chiari con i cittadini – sottolinea – se anche non vi fosse stato l'ultimo errore si sarebbe registrato comunque un incremento dei costi”. Emanuele Santi (Rete) concorda: “Non possiamo cadere oggi nel tranello degli aumenti, è da più di un anno che il prezzo delle materie prime è schizzato alle stelle: bravi e fortunati nei mesi scorsi a calmierare le tariffe del gas con un contratto swap di copertura, ora venduto – chiarisce poi - perché il prezzo di mercato sta scendendo, quindi col rischio di dover essere noi a rimborsare”. “Era meglio non emettere quelle fatture – aggiunge Eva Guidi (Libera) invocando ora una lettura reale dei consumi. Anche Luca Boschi si chiede “come verranno gestite le prossime fatture?” “No alla caccia alle streghe”, per Michela Pelliccioni (DML) che difende chi materialmente ha effettuato e letture in bollette, ovvero “persone qualificate”. Il problema sta nella gestione informatica. L'impegno del Governo sta semmai nel trovare le soluzioni più adeguate”. Quei "correttivi – condivide Gian Nicola Berti (NpR) necessari ad aiutare le famiglie più indigenti”. Andrea Zafferani (Rf) dal canto suo insiste sulla carenza, gravissima, di informazioni ad esempio sul costo di approvvigionamento del gas da parte di Aass”. Limitati a qualche dilazione – aggiunge inoltre – gli elencati aiuti del Governo alle famiglie, e solo a categorie in estrema difficoltà”, per questo si richiama l'esigenza di interventi concreti come bonus o credito d'imposta”.

Il Segretario Teodoro Lonfernini non si sottrae e replica soprattutto a Libera: “E' evidente che ci sia stato un errore. Ma cos'è, un delitto fare questo tipo di riunioni con la maggioranza? E bolla come “squallido” il tentativo di creare un castello di natura politica per attaccarlo. Annuncia inoltre che utilizzerà ogni strumento necessario per capire “chi sta intervenendo attraverso gruppi economici occulti e deviati nel prendere controllo della nostra azienda pubblica”. Sul tema l'odg proposto dalle opposizioni viene respinto con con 5 voti favorevoli e 12 contrari.

Scintille poi sul secondo tema a tenere banco. In un secondo odg Rf e Libera chiedono che il Presidente della Commissione Finanze, Alessandro Mancini, aderisca integralmente al codice etico. Berti invoca la non obbligartorietà e dà del "disonesto intellettualmente" a Renzi per aver omesso semmai il nome del trust di cui beneficia. Renzi replica di farlo subito se il Comitato per il codice etico lo disporrà. Ordine del giorno bocciato con 5 voti a favore, 11 contrari. Mancini non ha votato.

