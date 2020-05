Capitani a Palazzo per parlare di rifiuti e legge sulle Giunte

Si è parlato di gestione rifiuti e legge sulle Giunte di Castello nell'incontro a Palazzo tra i Capitani Reggenti e le amministrazioni locali. Sul primo riferimento, il Segretario Elena Tonnini ha detto che non ci sarà una inversione di rotta, si sta valutando un provvedimento che non disconosca il percorso fin qui adottato, ma serve una ulteriore razionalizzazione e verifica di quelle che possono essere le criticità del settore per adottare le soluzioni migliori. Nel confronto tra istituzioni anche la legge di modifica delle Giunte, che andrà in prima lettura nel prossimo Consiglio: "E' un ottimo risultato, per i primi cittadini, che sperano venga recepita come è stata proposta. Resta il nodo cruciale della gestione dei rapporti con L'azienda, dopo che il fondo stanziato per le amministrazioni locali andrà direttamente a loro.

Altro argomento quello dell'accesso ai crediti agevolati per le famiglie in condizioni di indigenza, per i quali saranno rivisti i criteri per renderli più accessibili e fruibili a tutti. C'è la necessità di accorciare i tempi. I castelli saranno maggiormente coinvolti nell'opera di divulgazione delle delibere del Governo, con i capitani chiamati a diventare operatori di sensibilizzazione rispetto alla cittadinanza.

Sulle prospettive turistiche, emersa l'esigenza di valorizzare il territorio, offrendo nuovi servizi, crenado eventi legati anche a una rete di collaborazioni, pur mantenendo alta l'attenzione alle disposizioni sanitarie imposte dal Covid19.

