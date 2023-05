Capitani di Castello: "Politica deve fare scelte per il bene del territorio e per il futuro"

Guardano ai bisogni e al futuro del territorio i Capitani di Castello riuniti a Palazzo Pubblico per la conferenza semestrale presieduta dai Capitanti Reggenti, Alessandro Scarano e Adele Tonnini. Si è partiti proprio dall'ambiente, “vista la sensibilità – sottolinea la Consulta dei Capitani – mostrata dalla Reggenza su questo tema”. Le Giunte puntano a ridare vita al senso di appartenenza nella comunità.

Tra gli argomenti proposti: il diritto di vivere i luoghi del territorio e il recupero delle attività ferme da tempo, dall'ex cinema Turismo ai vecchi alberghi, fino all'ex tiro a volo di Murata. Zona, quest'ultima, al centro delle polemiche; in base ai piani sarà data in concessione ad Alpitour. Per la Consulta è fondamentale che “il territorio non venga svenduto” e che gli spazi siano a disposizione di cittadini e visitatori, anche delle persone con disabilità.

Sul fronte viabilità e verde pubblico, chiedono una maggiore presenza di cantonieri e manutenzione, visto l'aumento della vegetazione con la stagione calda. Si è parlato, poi, del “poliziotto di quartiere”. E non è mancato un appello alla politica. I Capitani di Castello sostengono di non riuscire ad avere un dialogo con alcune Segreterie di Stato. “Molto spesso – rimarcano – sono più i partiti ad ascoltarci”. La Consulta invita allora la politica a “guardare solo al bene del territorio, al futuro e al cambiamento”, senza passare per scelte “populiste”.