ELEZIONI AMMINISTRATIVE Capitani di Castello: verso le amministrative, chi si ricandida e chi no

A pochi giorni dalla deadline, ore 12 di sabato 10, la situazione liste in vista delle amministrative del 29 novembre è ancora molto fluida. Fino ad allora non si avranno certezze, per quanto l'impressione al momento sia che l'appello al coinvolgimento nelle attività dei Castelli non sia stato accolto. Intanto, molti primi cittadini non si ricandideranno. Dopo 11 anni, per esempio, non si ripresenterà Federico Cavalli e Borgo Maggiore - per quanto è attualmente dato a sapere - avrà solo una lista, targata Democrazia Cristiana. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Anche il Capitano di Castello di Faetano Fanny Gasperoni, ha scelto di non riproporsi come capolista, ma il progetto “Faetano viva” prosegue con il suo appoggio. L'unica lista, a quanto dato a sapere, e quindi destinata ad amministrare il Castello per i prossimi 5 anni. Passo indietro, a Fiorentino, di Giulia Andruccioli, subentrata all'attuale consigliere Daniela Giannoni: nel Castello dovrebbe esserci una sfida a due, ma al momento il condizionale è d'obbligo. Cosa che invece sembra definita a Chiesanuova, con l'attuale Capitano di Castello Marino Rosti, è pronto a difendere la fascia dalla lista sfidante. Una sola lista invece a Montegiardino, con a capo l'attuale capitano di castello Giacomo Rinaldi,.e a Domagnano, in cui è previsto un avvicendamento interno: l'attuale capitano di castello Gabriele Guidi ha infatti scelto di cedere il posto di capolista a un membro della sua giunta, per fare comprendere l'importanza di un ruolo che l'emergenza covid ha rivelato fondamentale a San Marino.

Dovrebbero essere addirittura tre le liste sia nel Castello di Città, in una di queste si ricandiderà l'attuale Capitano di Castello Tomaso Rossini che a Serravalle, dove si preanuncia una campagna elettorale particolarmente pungente: la lista dell'attuale Capitano di Castello Vittorio Brigliadori si divide e lui si ricandiderà con un'altra. Ad Acquaviva non si ricandida il Capitano uscente Lucia Tamagnini; potrebbe esserci in ogni caso una sola lista. Il quadro della situazione sarà più chiaro a partire da sabato, giorno in cui dovranno essere consegnate all'ufficio elettorale. Ma sarà ufficiale solo dopo la verifica dei requisiti e incompatibilità da parte della Commissione.



