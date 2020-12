Capitani e Giunte di Castello eletti il 29 novembre hanno prestato giuramento

Da oggi dopo il giuramento entrano ufficialmente in carica i nove capitani eletti il 29 novembre. Sono Tommaso Rossini a San Marino Città; Barbara Bollini a Borgo Maggiore; Roberto Ercolani a Serravalle; Enzo Semprini ad Acquaviva; Marino Rosti a Chiesanuova; Marcello Andreani a Domagnano; Giorgio Moroni a Faetano; Claudio Mancini a Fiorentino e Giacomo Rinaldi a Montegiardino.





Nei Castelli con più abitanti i membri di giunta sono 7, oltre al Capitano, e 5 in quelli più piccoli. In totale, compresi i Capitani, 64 dunque gli eletti che hanno prestato giuramento. I Capitani Reggenti, hanno introdotto la cerimonia con un messaggio di saluto. Elogiata la maturità democratica della popolazione che il 29 novembre si è recata alle urne in una fase particolarmente difficile per la pandemia. "Vi attende – ha detto la Reggenza, rivolgendosi ai neo-amministratori locali – un impegno che sappiamo non essere facile soprattutto quando maggiori sono le richieste della popolazione e più esigue le risorse a disposizione".





Poi gli auguri di buon lavoro ed anche, all'approssimarsi delle festività, gli auguri per un sereno natale e un anno nuovo che tutti – ha concluso la Reggenza - "auspichiamo essere migliore di quello che sta per concludersi". La data in cui i Capitani di Castello e le Giunte dovranno tenere la riunione di insediamento nelle rispettive sedi di Castello per gli adempimenti di competenza, è fissata per lunedì 14 dicembre 2020, alle ore 21.00.