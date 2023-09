Capitani Reggenti a New York: "Per il cambiamento climatico serve la stessa urgenza messa in campo per la pandemia"

I Capitani Reggenti, S.E. Alessandro Scarano e S.E. Adele Tonnini, sono a New York per partecipare agli appuntamenti istituzionali previsti nell’ambito della 78^ sessione della sua Assemblea Generale.

I Capi di Stato sono intervenuti al Palazzo di Vetro nell'ambito del summit organizzato per fare il punto sullo stato di attuazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibili dell’Agenda 2030. Sottolineato l’impegno di San Marino affinché si affermi una coscienza collettiva che ponga assoluta priorità alle esigenze globali del pianeta e alle sfide crescenti. L’emergenza connessa al cambiamento climatico - ha detto la Reggenza - dovrebbe essere approcciata con la stessa urgenza e determinazione con cui è stata affrontata la pandemia da Covid 19.

Il summit è stato l'occasione per diversi incontri bilaterali, anche con la Presidente della Commissione Europea, Ursula Von Der Leyen. In mattinata i Capitani Reggenti si sono intrattenuti con il Capo di Governo del Principato di Andorra, soffermandosi soprattutto sull'Accordo di Associazione attualmente in negoziazione con l’Unione europea.