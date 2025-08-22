#MEETING25 Capitani Reggenti al Meeting per l'incontro con la presidente del Consiglio Meloni Domenica il Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari protagonista del panel insieme al ministro degli Esteri Antonio Tajani

E' iniziato il 46esimo Meeting per l'Amicizia tra i Popoli, tantissimi i protagonisti quest'anno attesi a Rimini, già arrivato il messaggio di Papa Leone XIV nella giornata di ieri, oggi è la volta del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha fatto avere il suo messaggio al presidente della Fondazione Meeting Bernhard Scholz, dove ha ricordato il titolo di quest'anno, “Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi”, una citazione che è anche una sfida, ha detto il capo dello Stato, perché abbiamo bisogno di costruttori di comunità, di convivenza, di pace, di partecipazione e di solidarietà. “Non dobbiamo farci vincere dalle complessità e dalle paure – ha continuato Mattarella – Le comunità deperiscono dove prevale il disimpegno o l’indifferenza. Costruire è rimettersi in cammino nella storia”. E proprio di pace si è parlato in uno dei primi incontri di questo Meeting, “Madri per la pace”, questo il titolo, con una madre musulmana e una israeliana che hanno entrambe perso i figli in Terrasanta. Anche la Repubblica di San Marino parteciperà a questa edizione con una serie di incontri, quelli ufficiali saranno domenica 24 agosto quando il Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari parteciperà ad un panel insieme al ministro degli Esteri Antonio Tajani. I Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi verranno invece al Meeting nella giornata conclusiva, mercoledì 27, per partecipare all’incontro con la presidente del consiglio Giorgia Meloni. Presente in fiera il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, per parlare di sviluppo economico e lavoro. Nel pomeriggio invece l'ex presidente del Consiglio Mario Draghi, protagonista tra i più attesi, si parlerà naturalmente di Europa, Draghi per la commissione europea ha realizzato il rapporto “Il futuro della competitività europea”, dunque riporterà la sua visione dei nuovi orizzonti che si aprono all'Unione Europea nel contesto internazionale. Di questo e di altro vi parleremo nel Tg di stasera, domani mattina apriremo una nuova finestra sul Meeting, nuovo spazio informativo da quest'anno, realizzato con la collaborazione della redazione giornalistica del Meeting, nel quale ripercorreremo la giornata coi principali appuntamenti vissuti qui in Fiera, quindi appuntamento a stasera ore 19.30 e anche a domani mattina ore 9.55.

Nel video l'intervento di Bernhard Scholz, presidente Fondazione Meeting per l'Amicizia fra i popoli

