CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Capitani Reggenti commossi nel congedo di fine semestre all'aula Approvato l'emendamento del Governo sui dipartimenti della Pa. Via libera anche al collocamento dei titoli del debito pubblico sui mercati esteri, compresi quelli degli ex correntisti Cis

Ripresi alle 9:30 i lavori del Consiglio Grande e Generale che sta esaminando la Variazione di Bilancio. Durante la seduta notturna, proseguita fino alle 2, approvato l'emendamento del Governo che eleva da 8 a 11 i dipartimenti della Pubblica Amministrazione. Era il principale nodo del contendere con l'opposizione che ne aveva chiesto il ritiro. L'aula in mattinata ha approvato un pacchetto di emendamenti del Governo finalizzati alla diminuzione del debito pubblico. Autorizzato il collocamento e la negoziabilità sui mercati esteri dei titoli del debito pubblico, compresi quelli degli ex correntisti Cis. Potranno anche essere utilizzati per saldare esposizioni erariali debitorie con lo Stato e nella compravendita di immobili sottostanti ad 'npl' detenuti dalle banche, godendo di un trattamento fiscale agevolato.

Accolta, con un emendamento aggiuntivo concordato da tutti i gruppi, la proposta di Rete di escludere gli immobili inclusi nel processo di cartolarizzazione. Gli emendamenti sul debito pubblico sono stati sostanzialmente avallati anche dai partiti di opposizione, nonostante obiezioni di natura prettamente metodologica. Alla luce dell'andamento a rilento dell'esame della Variazione di Bilancio lo stesso Segretario alle Finanze Marco Gatti ha espresso la convinzione che l'approvazione non arriverà in questa sessione consiliare e slitterà alla prossima. Avviato anche l'esame del pacchetto di emendamenti del Governo su “Imprese-Sviluppo-Tariffe”.

In chiusura di seduta mattutina il discorso di commiato dei Capitani Reggenti Alessandro Rossi e Milena Gasperoni che hanno ricordato le fasi salienti del semestre a partire dalle celebrazioni del 50° della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese. Rimarcata l'importanza del multilateralismo al servizio della pace, anche in vista dell'imminente “Summit for the future” dei capi di Stato e di Governo dei paesi membri delle Nazioni Unite. Evocata inoltre l'attenzione rivolta durante il semestre alle condizioni di vita della popolazione anziana, con l'auspicio che si possano determinare i migliori interventi. Entrambi i Capitani Reggenti, durante il commiato, hanno più volte interrotto brevemente il discorso, con la voce rotta dall'emozione.

Il Consiglio riprenderà l'esame della Variazione di Bilancio, in seduta pomeridiana.

